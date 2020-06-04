Libya hükümeti Terhune'yi alma hazırlıkları kapsamında belediye konseyi oluşturdu
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Libya hükümeti Terhune'yi alma hazırlıkları kapsamında belediye konseyi oluşturdu

Libya hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde kontrolü sağlama hazırlıkları kapsamında Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi oluşturulduğunu duyurdu.

Libya hükümeti Terhune'yi alma hazırlıkları kapsamında belediye konseyi oluşturdu
04.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:33

Libya hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde kontrolü sağlama hazırlıkları kapsamında Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi oluşturulduğunu duyurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin sitesinde yayınlanan Başkanlık Konseyi'nin açıklamasında, başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde kontrolü sağlama hazırlıkları kapsamında Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi oluşturulduğu ve başına Muhammed Ali Muhammed Ahmed'in getirildiği belirtildi.

Açıklamada, konseyin 5 üyeli olduğu ifade edildi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyinde aldıkları yenilgilerin ardından çekildiği stratejik Terhune kentinin geri alınması ve söz konusu konseyin, şehirdeki belediye çalışmalarıyla ilgilenmesi hedefleniyor.

Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, bugün yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin, Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetini kuşattığını söylemişti.

Hafter milisleri, bugün Trablus'ta tüm idare sınırlarıyla birlikte hakimiyet kuran Libya ordusu karşısında aldıkları yenilgiler nedeniyle, şehri tamamen terk ederek Terhune kentine doğru çekilmişti.

Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentinin düşmesi, Hafter'i Trablus'u alarak ülkenin başına geçme rüyasından uyandıracak kesin çağrı niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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