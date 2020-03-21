Libya hükümeti sokakları dezenfekte etmek için araçlar ithal etti Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokakları dezenfekte etmek için araçlar ithal etti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokakları dezenfekte etmek için araçlar ithal etti.

Trablus Mitiga Havalimanına getirilen araçları tanıtan UMH Sağlık Bakanlığı Acil Durum Müdürü Dr. Tevfik Harişa, açık alanları ve sokakları dezenfekte etmek için ithal ettikleri kamyonetleri teslim aldıklarını söyledi.

Koronavirüse karşı önlemler çerçevesinde iki hafta boyunca hava yoluyla ülke dışında gerekli malzemeleri getirmeye devam edeceklerini ifade eden Harişa, önümüzdeki hafta karantina odası için tıbbi malzemeler, tanı kiti, maske ve eldiven gibi şahsi korunma gereçlerini getireceklerini kaydetti.

Geçen hafta ülkede 2 hafta boyunca eğitime ara verme kararı alan UMH, önce yabancıların ülkeye girişini engellemiş, iki gün sonra da bütün uluslararası uçuşları 3 hafta boyunca durdurarak kara sınırlarını da kapatmıştı.

Libya'da UMH Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tanısı konulan herhangi bir vaka olduğu açıklanmadı.

Kaynak: AA