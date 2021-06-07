Libya hükümeti, Paris İklim Anlaşmasını imzalamaya karar verdi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetinin Paris İklim Anlaşmasını imzalamaya karar verdiğini açıkladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetinin Paris İklim Anlaşmasını imzalamaya karar verdiğini açıkladı.

Libya devlet televizyonunda yer alana habere göre, Dibeybe başkent Trablus'ta Dünya Çevre Günü münasebetiyle düzenlenen bir törene katıldı.

Dibeybe konuşmasında, "Libya, Paris İklim Anlaşmasını imzalamayan az sayıdaki ülkeden biri ve Ulusal Birlik Hükümeti bugün gurur ve sorumlulukla bu anlaşmayı imzalamaya karar verdi." dedi.

İklim Anlaşmasının çoğu ülkeye nazaran geç kabul edildiğine işaret eden Dibeybe, anlaşmanın onaylanmak üzere meclise sevk edileceğini bildirdi.

Dibeybe, Libya'nın küresel çevre sorunlarına ilgisini yineleyerek, "Ekosistem ve doğal kaynaklar üzerinde artan baskı konusunda dünyanın endişesini paylaşıyoruz." dedi.

Libya Başbakanı, küresel sıcaklıktaki artışı sınırlamak ve makul sınırlar içinde tutmak olan öncelikli hedefe ulaşmak adına Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris İklim Anlaşması aracılığıyla gerçekleştirilecek iş birliğinin önemini vurguladı.

Dibeybe, ülkesinin iklimi ve coğrafi konumu nedeniyle iklim değişikliğinin olumsuz yansımalarından en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy