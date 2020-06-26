Libya Hükümeti Mısır'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye ediyor
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Libya Hükümeti Mısır'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye ediyor

Libya Hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mısır'da mahsur kalan 98 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Libya Hükümeti Mısır'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye ediyor
26.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:00

Libya Hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mısır'da mahsur kalan 98 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Mısır'da mahsur kalan Libya vatandaşlarının tahliyesine başlandığı, İskenderiye Havaalanı'dan Mitiga Uluslararası Havaalanı'na gelen ilk uçakta 98 Libya vatandaşının tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, Mısır'dan tahliye edilecek toplam kişi sayısına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Libya'da sokağa çıkma yasağı 10 gün uzatıldı

Öte yandan, Libya hükümeti Başkanlık Konseyi yaptığı yazılı açıklamada ülkedeki sokağa çıkma yasağının 10 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Sokağa çıkma yasağının cuma ve cumartesi günleri 24 saat olacağı belirtilen açıklamada, diğer günlerde ise 20.00 ile 06: 00 saatleri arasında uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, yasağın Libya Hükümetinin kontrol ettiği tüm illeri kapsadığı, şehirler arası ulaşımın, dini ve ulusal her türlü toplantının ise kısıtlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ülkedeki gıda maddesi satan pazarlar hariç tüm büyük pazarların da kapalı kalmaya devam edeceği bilgisine yer verildi.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısını 18, vaka sayısını ise 698 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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