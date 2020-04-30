Libya hükümeti Hafter'e silah taşıyan konvoyun SİHA'larla vurulma anını yayınladı
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Libya hükümeti Hafter'e silah taşıyan konvoyun SİHA'larla vurulma anını yayınladı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan konvoyun silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Libya hükümeti Hafter'e silah taşıyan konvoyun SİHA'larla vurulma anını yayınladı
30.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:54

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan konvoyun silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Libya'daki hükümet güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisi tarafından paylaşılan görüntülerde, hava harekatının ardından hedef alınan araçlardaki mühimmatların peş peşe patlamalara yol açtığı ve füze benzeri bir parçanın da havaya doğru daire çizdiği görülüyor.

Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin, Terhune kentindeki Hafter'e bağlı milislere gönderilmek üzere silah ve mühimmat taşıyan bir tır ve bazı küçük kamyonetlerin Karyat-Nesme yolunda SİHA'larla vurulma anı olduğu ifade edildi.

UMH'ye bağlı güçler son dönemde ülkenin batısında askeri alanda birçok başarıya imza atarak yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti. Hükümet güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için operasyon başlatmıştı.

Hükümetin son dönemde sahadaki başarıları üzerine, Hafter, Libya'daki "siyasi geçiş sürecinin çerçevesini çizen BM'nin kabul ettiği Suheyrat Anlaşması'nın geçerliliğini yitirdiğini" ileri sürerek, "ülkeyi yönetecek uygun kuruma karar verilmesi gerektiğini" söylemişti. Bu konuşmanın ardından Hafter taraftarları sokağa inerek, darbeci generalden görevi üstlenmesini talep ettikleri gösteriler düzenlemişti.

Aradan geçen birkaç gün sonra Hafter, kameraların karşısına geçerek Suheyrat Anlaşması'nın sona erdiğini ve "halkın kendisine verdiği yetkiyi kabul ettiğini" iddia etmişti.

Ancak Hafter'in aynı zamanda kendi bölgesindeki müttefiklerine yönelik de darbe anlamını taşıyan bu girişimi uluslararası alanda tepkiyle karşılanmıştı.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, ramazan ayı boyunca tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini öne sürmüş ancak bu duyurudan sadece birkaç saat önce Hafter'e bağlı milisler başkentin güneyine roketli saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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