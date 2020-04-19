Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti kuvvetleri, Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının harekat ve ikmal merkezi stratejik kent Terhune'ye yönelik cumartesi sabah saatlerinde kapsamlı bir operasyon başlattı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, başkent Trablus'a saldırılarındaki harekat ve ikmal merkezi, ülkenin batısındaki stratejik kent Terhune'ye cumartesi sabah saatlerinde kapsamlı bir operasyon başlattı.

UMH'nın planı, ülkenin batısında, Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinin, kuzey, doğu, batı ve güneybatısındaki 7 önemli cephe üzerinden hilal şeklinde kuşatılması; güneyin ise Hafter ve Kaniyat milislerinin Beni Velid kentine kaçması için açık bırakılmasına odaklanıyor. Euronews.com'da Görüntüle