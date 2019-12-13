Libya hükümet güçleri: "Hafter'in saldırısını püskürtmeye hazırız"

13.12.2019 04:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 04:12

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı kuvvetler Halife Hafter'in silahlı milislerinin herhangi bir saldırısına karşı koymaya hazır olduklarını duyurdu.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için yeni bir savaş başlattığına ilişkin konuşmasını "Değeri olmayan bir söz, bu saldırı Hafter güçlerinin son intiharı olur" şeklinde yorumladı.

"Hafter'in saldırısını püskürtmeye hazırız" diyen Mecei, Hafter'in konuşmasının UMH kuvvetlerinin Yermuk bölgesinde elde ettiği son başarıların ardından yapıldığına dikkati çekti.

Hafter'in silahlı milislerine desteğin geldiği günlerden itibaren takip ettiklerini belirten Mecei, onu destekleyen devletlerin yardımlarının kesilmediğini vurguladı.

Nisanda başlayan Trablus'u işgal operasyonları 8 aydır hiçbir sonuç getirmezken, son olarak Halife Hafter, dün "Libya el-Hades" televizyonunda yaptığı konuşmada Trablus çevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdiğini, bu saldırının "belirleyici bir savaş" olacağını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA