Libya Havayolları, bir yıl aradan sonra Mısır'a seferlerini yeniden başlatıyor
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Libya Havayolları, bir yıl aradan sonra Mısır'a seferlerini yeniden başlatıyor

15.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:56
Libya Havayolları, bir yıl aradan sonra Mısır'a seferlerini yeniden başlatıyor

Libya Havayolları, yaklaşık bir yıl aradan sonra Trablus'tan Mısır'a seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Libya Havayolları, yaklaşık bir yıl aradan sonra Trablus'tan Mısır'a seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Libya Havayolları Şirketi Sözcüsü Muhammed Kaniva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Havayolları şirketinin perşembe günü Trablus'tan İskenderiye'deki Burc el-Arab Havalimanına ilk seferini düzenleyeceğini ifade etti.

Kaniva, Libya'dan Burc el-Arab Havalimanına, Trablus'tan haftada iki, Bingazi'den ise 3 sefer düzenlenmesinin planlandığı bilgisini paylaştı.

Mısır'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Libya Havayolları da Misrata'dan kalkan uçağın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Bingazi'de Uluslararası Benina Havalimanı'na zorunlu inişe zorlamasının ardından Kasım 2019'da Mısır'a uçuşlarını askıya almıştı.

Libya Havayolları şirketine ait, Trablus'tan kalkan bir uçak da yaklaşık iki yıl aradan sonra geçen hafta Benina Havaalimanı'na iniş yapmıştı.

Libya havayolu trafiğinde yaşanan bu gelişmeler, Libyalı yetkililerin, başkent Trablus'u ziyaret eden Mısırlı bir heyetle, Mısır'ın Trablus'taki Büyükelçiliğinin yeniden açılması hakkında yapılan görüşmelerle eş zamanlı gerçekleşiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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