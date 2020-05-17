Libya Hava Kuvvetleri, Hafter'in mevzilerini hedef almaya devam ediyor Libya Hava Kuvvetleri, Hafter'in mevzilerini hedef almaya devam ediyorLibya, (DHA)- Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, UMH'nin başlattığı operasyon kapsamında Hafter'e bağlı milislerin...

Libya Hava Kuvvetleri, Hafter'in mevzilerini hedef almaya devam ediyor

Libya, (DHA)- Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, UMH'nin başlattığı operasyon kapsamında Hafter'e bağlı milislerin mevzilerini vurdu. O anlara dair drone görüntüleri paylaşıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, UMH'nin başlattığı operasyonlar kapsamında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlere ait mevzileri bombaladı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UMH yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Libya Hava Kuvvetleri'nin bombardımanlarında iki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi ve Vatiyye Askeri Üssü'nde Grad roketatar sistemi imha edildi.

Kaynak: DHA