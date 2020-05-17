Libya Hava Kuvvetleri, Hafter'in mevzilerini hedef almaya devam ediyor Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, UMH'nin başlattığı operasyon kapsamında Hafter'e bağlı milislerin mevzilerini vurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, UMH'nin başlattığı operasyon kapsamında Hafter'e bağlı milislerin mevzilerini vurdu. O anlara dair drone görüntüleri paylaşıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, UMH'nin başlattığı operasyonlar kapsamında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlere ait mevzileri bombaladı. Demirören Haber Ajansı'nın UMH yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Libya Hava Kuvvetleri'nin bombardımanlarında iki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemi ve Vatiyye Askeri Üssü'nde Grad roketatar sistemi imha edildi.

Kaynak: DHA