Libya: Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor
Uluslararası toplumdan gelen saldırıya bir an evvel son vermeleri çağrılarına rağmen el-Huveyc zorlu bir operasyon olsa da savaşın son safhasında olduklarını ileri sürdü.
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi planlıyor.
Libya'nın doğusunu kontrol eden yönetimin Dışişleri Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Moskova'da verdiği bir röportajda şehrin kontrolünü sağladıktan sonra Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Başbakan Feyiz el Serraç'ı kanunlar çerçevesinde yargılayacaklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle