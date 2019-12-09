Libya: Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor

09.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:29

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi planlıyor.



Libya'nın doğusunu kontrol eden yönetimin Dışişleri Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Moskova'da verdiği bir röportajda şehrin kontrolünü sağladıktan sonra Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Başbakan Feyiz el Serraç'ı kanunlar çerçevesinde yargılayacaklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle