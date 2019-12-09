Libya: Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor
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Libya: Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor

Uluslararası toplumdan gelen saldırıya bir an evvel son vermeleri çağrılarına rağmen el-Huveyc zorlu bir operasyon olsa da savaşın son safhasında olduklarını ileri sürdü.

09.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:29
Libya: Hafter güçleri yıl sonuna kadar Trablus'a girmeyi hedefliyor

'da General 'e bağlı güçler yıl sonuna kadar 'a girmeyi planlıyor.


Libya'nın doğusunu kontrol eden yönetimin Dışişleri Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, 'da verdiği bir röportajda şehrin kontrolünü sağladıktan sonra Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Başbakan Feyiz el Serraç'ı kanunlar çerçevesinde yargılayacaklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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