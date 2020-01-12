Libya: Hafter'e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti
Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.
Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle