Libya: Hafter'e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti

12.01.2020 00:52 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:52

Libya'nın doğusunu kontrol eden General Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.



Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle