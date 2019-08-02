Libya göçmen merkezlerini kapatmayı planlıyor

Libya İçişleri Bakanı Fathi Başasga, ülkenin doğusundaki 3 göçmen merkezini kapatmayı planlıyor.

Libya İçişleri Bakanı Fathi Başasga, ülkenin en büyük 3 göçmen gözetim merkezinin kapatılmasını planladıklarını açıkladı. Başasga, göçmen merkezlerindeki sığınmacıları ise kendi ülkelerine veya diğer göçmen sığınma merkezlerine geri göndereceklerini söyledi.

Hafter güçlerinin göçmen merkezine düzenlediği saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Libya, Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı göçmenler için büyük bir geçiş merkezi konumunda bulunuyor. - TRABLUS

Kaynak: İHA