Libya: General Halife Hafter'den Türkiye'ye karşı 'cihat ve seferberlik' çağrısı
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Libya: General Halife Hafter'den Türkiye'ye karşı 'cihat ve seferberlik' çağrısı

Libya'da General Halife Hafter, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kabul etmesinin ardından 'seferberlik ve cihat çağrısı' yaptı.

04.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:42
Libya: General Halife Hafter'den Türkiye'ye karşı 'cihat ve seferberlik' çağrısı

'da General , 'nin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kabul etmesinin ardından 'seferberlik ve cihat çağrısı' yaptı.


Ülkede Birleşmiş Milletler (BM) destekli yönetime karşı mücadele eden Hafter, televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için silahlanmaya çağırıyorum" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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