Libya: General Halife Hafter'den Türkiye'ye karşı 'cihat ve seferberlik' çağrısı
Libya'da General Halife Hafter, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kabul etmesinin ardından 'seferberlik ve cihat çağrısı' yaptı.
Libya'da General Halife Hafter, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kabul etmesinin ardından 'seferberlik ve cihat çağrısı' yaptı.
Ülkede Birleşmiş Milletler (BM) destekli yönetime karşı mücadele eden Hafter, televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için silahlanmaya çağırıyorum" dedi. Euronews.com'da Görüntüle