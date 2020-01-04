Libya: General Halife Hafter'den Türkiye'ye karşı 'cihat ve seferberlik' çağrısı

04.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:42

Libya'da General Halife Hafter, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kabul etmesinin ardından 'seferberlik ve cihat çağrısı' yaptı.



Ülkede Birleşmiş Milletler (BM) destekli yönetime karşı mücadele eden Hafter, televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için silahlanmaya çağırıyorum" dedi. Euronews.com'da Görüntüle