Libya, Fransa ile Yapılan Güvenlik İşbirliği Anlaşmalarını Askıya Aldı

Libya, Fransa ile Yapılan Güvenlik İşbirliği Anlaşmalarını Askıya Aldı

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter’i desteklediği gerekçesiyle Fransa ile yapılan bütün güvenlik işbirliği anlaşmalarını askıya aldığını açıkladı.

Libya, Fransa ile Yapılan Güvenlik İşbirliği Anlaşmalarını Askıya Aldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter'i desteklediği gerekçesiyle Fransa ile yapılan bütün güvenlik işbirliği anlaşmalarını askıya aldığını açıkladı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransız hükümeti, cani General Hafter'ı destekleyen tutum sergilediğinden, bu ülkenin İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız bütün anlaşmaları askıya alıyoruz." denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et