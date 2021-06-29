Libya Diyalog Forumu üyesi el-Hasadi: "24 Aralık seçimleri, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi demektir"

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyesi Mansur el-Hasadi, Libya'da 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlerin gerçekleşmesinin, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi anlamına geleceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyesi Mansur el-Hasadi, Libya'da 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlerin gerçekleşmesinin, darbe projesine karşı demokrasinin zaferi anlamına geleceğini söyledi.

Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen LSDF, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında, yıl sonunda yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere İsviçre'nin Vaud kantonuna bağlı Nyon kasabasında toplanıyor.

Forum kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hasadi, LSDF üyeleri arasında anayasal temel konusunda bazı ihtilaflar bulunduğunu ve bunları tartıştıklarını kaydetti.

Hasadi, "Tüm bu tartışmalar arasında önemli olan, Libya halkının seçimlere ilişkin beklentisine kulak vermemizdir. Forum katılımcıları ve onların temsil ettiği çevrelerin hepsi 24 Aralık seçimlerinin yapılması çağrısında bulunuyor." dedi.

Seçim hakkının, Libya'nın 17 Şubat 2011 Devriminin kazanımlarından biri olduğuna işaret eden Hasadi, şunları söyledi:

"24 Aralık seçimlerinin gerçekleşmesi demek, darbe projesine, zorbalık ve çözümsüzlüğü arayan projelere karşı demokrasi projesinin zaferi demektir. Seçim çağrısının verdiği mesaj açıktır. Bu mesaj, Libya halkının demokrasi seçeneğine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve yönetimin barışçıl dönüşümünden yana olduğu mesajıdır."

Libya'da Devlet Yüksek Konseyi üyeliği yapan Hasadi, şöyle devam etti:

"Biz Libya halkı üzerinde vesayet sahibi değiliz. Kendilerini temsil edecek parlamento ve devlet başkanını belirlemek onların kararıdır ve en temel hakkıdır. Seçimlerin güvenliği için önemli olan, özgür, şeffaf, adil ve demokratik olması ve de yerel ve uluslararası taraflarca gözleme tabi tutulmasıdır."

Bazı üyeler, askerlerin istifa ettikten sonra seçimlere girebilmesini öneriyor

Seçimlerin hukuki altyapısı konusunda en temel tartışmalardan birini askeri görevde bulunan kişilerin seçime girip giremeyeceği veya hangi şartlara göre girebileceği oluştururken, Hasadi bu konuda şöyle konuştu:

"Şu anda biz asıl konuları görüşüyoruz, o da seçimlerdir. Şartlar ve garantiler konusunu ise anayasal temel çerçevesinde tartışacağız. Bazı üyeler, askerlerin istifa ettikten sonra seçimlere girebilmesini önerdi. Bu konuda farklı yaklaşımlar var. Önemli olan dar çerçevemizden çıkarak tüm Libya halkını kapsayan vatan sathında buluşmamızdır."

LSDF üyeleri arasında bir uzlaşıya varılmasını ve demokratik ve sivil çerçevede bir anayasal temel belirlenmesini umduklarını kaydeden Hasadi, "BM Libya Destek Misyonu ve uluslararası toplumdan, 24 Aralık seçimlerini ve seçimlerin başarıya ulaşması için gerekli uygun şartların hazırlanmasını desteklemesini bekliyoruz." dedi.

Libya'da siyasi diyalog süreci

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki ilk toplantıları sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir