Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi DHA'ya konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi DHA'ya konuştu

Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi DHA'ya konuştuEmre DİNER, DHA - Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kablavi Libya'daki yaşanan son duruma ilişkin Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi DHA'ya konuştu
17.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:34

Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi DHA'ya konuştu

Emre DİNER, DHA - Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kablavi Libya'daki yaşanan son duruma ilişkin Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Kablavi, Hafter'in saldırıları sürdüğü müzakere masası yok. Birçok ülkeden sonra NATO'da meşru hükümetin kim olduğunu anladı. Türkiye ile yoğun bir diyalog içerisinde çalışıyoruz. Türk İHA ve SİHA'ları sahada çok başarılı özellikle son aydalar Hafter'e vurduğumuz ağır darbede bunu bir kez daha gördük? dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmesine destek olmak için ülkeye kısa süreliğine Batılı paralı askerler gönderilmesi BM raporları tarafından gün yüzüne çıktı. Libya'daki son duruma ilişkin Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kablavi Demirören Haber Ajansı'na(DHA) konuştu.

'HAFTER KAYBEDİYOR SALDIRILAR BU YÜZDEN'

Kablavi, Libya'da şu anda Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'ta sivillere yönelik saldırılarında artış görüldüğüne dikkat çekerek, 'Bu saldırılar, gelişigüzel atılan roketler, Mitiga Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırılardaki Grad füzeleri ile yapılıyor.Özellikle ülkenin batısında 6 kenti saatler içerisinde kaybetmesi ve Hafter'e bağlı güçler için kale olan Terhune kentinin çevresinin kontrol altına alınması, saldırıların artma nedeni bu yüzden' diye konuştu. Kablavi, Hafter'in saldırıların nedeninin sahnede kalma savaşı olduğuna dikkat çekerek, ' Geçen haftanın sonunda ve bu günlerde artan saldırılar, Hafter'in sahnede kalma çabasıdır ve bazı ülkelerin siyasi sürece dönmeyi savundukları girişimlerde başarısız bir suçlama girişiminden başka bir şey değildir. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi tarafından reddedilen de buydu. UMH'nin planı ve en büyük önceliği bu saldırganlığı yenmektir. Bu saldırganlığı sadece batıda değil tüm bölgelerde yenmektir' dedi.

'HAFTER SONRASI PLANIMIZ HAZIR'

Kablavi, Hafter milislerine karşı elde edilecek olası zafer sonrası ne olacak sorusuna 'Hafter'in milislerine karşı zafer elde ettikten sonra ne olacağına dair çok fazla görüş var. Hafter sonrası planımız hazır. Yaklaşık 6 yıldır süren bu krize ve siyasi darboğazlar konusunda, doğu bölgesinin ve doğu bölgesindeki seçkinlerin ve politikacılarının Mutabakat Hükümeti ile iş birliğinin yanı sıra, Libya Batı ve güneydeki seçkinlerle iş birliği için siyasi bir proje sunma çağrısı var' diye konuştu.

YA ÖLDÜRÜLMELİ, YA DA HAPSEDİLMELİ

Kablavi, Hafter'in sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara en sert biçimde kınadıklarını ifade ederek, 'Libya'daki çatışmanın sonu ancak Hafter'in sonunun gelmesi ile biter. Ortadan kaldırılmalı ya da hapsedilmelidir. Çünkü Libyalı kanına, özellikle kadın ve çocukların kanına yönelik işlediği suçlardan sonra hak ettiği yer orasıdır. Hafter'in, Suudi Arabistan'ın desteklediği Dubai merkezli Al-Arabiya TV aracılığıyla duyurduğu darbenin ardından 2014'ten bugüne devam eden çatışmalar, ülkeyi bireyin mantığıyla yönetmek isteyen askeri ve otoriter diktatörlük projesinin, yani Hafter'in ortadan kaldırılmasıyla son bulacaktır.

TÜRKİYE İLE MUTABAKAT, ZENGİNLİĞE UZANAN ELLERİ KESTİ

Fransa'nın Libya'ya yönelik tutumu, tam bir iki yüzlülük bir tavırdır. Başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa olmak üzere, meşru olmayan bir silahlı örgüte destek vermekten vazgeçmeli. Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Haftar milislerine verdiği destek BM Güvenlik Konseyi tarafından pek çok kez açıklandı. BAE uçak dolusu silah yardımı yapmaya devam ediyor. Şunu bir kez daha söylemeliyim ki, Türkiye ile imzaladığımız Libya mutabakatı, Libya'nın denizdeki zenginliklerine uzanan elleri resmen kesmiş durumdadır.

TÜRK İHA VE SİHA'LARI SAHADA ÇOK BAŞARILI

Hafter'in saldırıları sürdüğü müzakere masası yok. Birçok ülkeden sonra NATO'da meşru hükümetin kim olduğunu anladı? diyen Kablavi, Türkiye ile yoğun bir diyalog içerisinde çalışıyoruz. Türk İHA ve SİHA'ları sahada çok başarılı özellikle son aydalar Hafter'e vurduğumuz ağır darbede bunu bir kez daha gördük? dedi.

BAE'YE MESAJ HAFTER'E DESTEĞİNİZ İŞE YARAMIYOR

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kablavi Hafter güçlerine destek veren ülkelere de mesaj göndererek, 'Suudi Arabistan Mısır, Sudan Ürdün, gibi ülkelere sesleniyorum. Gerek BM gerek başka uluslararası kuruluşlar Hafter'e verdiğiniz silah, para desteğini kanıtladı. Bundan kaçamazsınız. Verdiğiniz destek bir işe yaramıyor. Bunun üstesinden geliyoruz. Trablus'ta tek meşru hükümet var o da Ulusal Mutabakat hükümetidir. Bunu böyle bilin' dedi.

Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi DHA'ya konuştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Haber
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Saylak Ersin Korkut Tuba Büyüküstün Bartu Küçükçağlayan
Spor Can Bartu Hasan Şaş Metin Oktay Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Libya Dışişleri Sözcüsü Kablavi DHA'ya konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:48:08. #1.15#
title