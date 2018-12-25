Libya Dışişleri Bakanlığı'na İntihar Saldırısı: 'En Az 3 Ölü'

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Uyum Hükümeti'ne bağlı Dışişleri Bakanlığı'na intihar saldırısı düzenlendi. En az üç kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya Channel TV'ye konuşan bir yetkili, iki kişinin bakanlık binasına saldırdığını söyledi.

Aynı yetkili, saldırganlardan birinin intihar eytlemcisi olduğunu ve üzerindeki bomba düzeneğini patlattığını, diğer silahlı kişinin ise yakalandığını açıkladı.

Al Wasat haber sitesi ise yine Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, patlama öncesinde bakanlık binasını hedef alan silah sesleri duyulduğunu, silahlı bir saldırganın önce binaya girdiğinin görüldüğünü yazdı.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre ise binaya giren silahlı saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlatmadan önce, bakanlığın önündeki bir bombalı araç patlatıldı.

Libya Channel TV'ye göre saldırganlar, General Halife Hafter'in kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu'nun destekçileri.

Ancak henüz saldırıyı üstlenen olmadı. İki rakip hükümet

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından Libya'da biri Trablus, diğer ise Tobruk merkezli iki hükümet kuruldu.

Trablus'taki hükümet Birleşmiş Milletler tarafından tanınırken, Tobruk hükümeti ülkede büyük oranda kontrol sağlamış olan ve iç politikada etkili General Halife Hafter tarafından destekleniyor.

Halife Hafter, Mısır'da darbe ile iktidara gelen Abdülfettah El Sisi yönetimiyle yakın ilişkilere sahip.

Aynı zamanda birçok silahlı milis grup ve aşiretler arasında da çatışmalar devam ediyor.

Bazı bölgelerde etkili olan IŞİD de ülkede zaman zaman saldırılar düzenliyor.