Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı (2) - Ek Bilgi

Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı (2) - Ek Bilgi

Trablus'ta bulunan Libya Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Libya Dışişleri Bakanlığı Binasına Saldırı (2) - Ek Bilgi

Trablus'ta bulunan Libya Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Yerel basın saldırganların önce bomba yüklü bir aracı patlattığını, ardından 2 saldırganın bakanlık binasında kendini patlattığını; diğer saldırganın ise güvenlik kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğini yazdı. 

Libya Herald gazetesi, bakanlık tarafından açıklama yapıldığını; açıklamada saldırganların dışında 3 çalışanın hayatını kaybettiğinin; 11 kişinin de yaralandığının duyurulduğunu yazdı.

Kaynak: DHA
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