Libya Dışişleri Bakanı Siyale'den Çavuşoğlu'na Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye
04.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:14
Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini iletti.
Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini iletti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Siyale ve Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Siyale, Çavuşoğlu'na helikopter kazasında şehit olan askerler için taziyelerini iletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan