Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Fas ve Tunuslu mevkidaşlarıyla telefonla görüştü
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Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Fas ve Tunuslu mevkidaşlarıyla telefonla görüştü

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin, Tunus ve Faslı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülkenin Libya'daki silahlı çekişmeye çözüm bulunması için temel referans olarak Fas'ta imzalanan Suheyrat Anlaşması'na bağlı kaldıklarını teyit ettikleri bildirildi.

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, Fas ve Tunuslu mevkidaşlarıyla telefonla görüştü
08.06.2020 05:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 05:49

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin, Tunus ve Faslı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülkenin Libya'daki silahlı çekişmeye çözüm bulunması için temel referans olarak Fas'ta imzalanan Suheyrat Anlaşması'na bağlı kaldıklarını teyit ettikleri bildirildi.

Libya Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Seyyale, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefonla görüştü.

Görüşmede, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın Libya'da herhangi bir siyasi çözüm için temel referansın Fas'ta imzalanan Suheyrat Anlaşması olduğunu söyledi.

Görüşmede iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin zorunluluğu vurgulandı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ise Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray'ın Cezayir, Fas, Mısır ve Libyalı meslektaşlarıyla telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, telefon görüşmelerinde, Libya'nın istikrarı, güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü garanti altına alan siyasi anlaşma ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının belirlediği gibi, Tunus'un Libya halkı ve devletinin kurumlarını destekleyen değişmez pozisyona sahip olduğunun yeniden vurgulandığı kaydedildi.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) görevlendirilmişti.

Anlaşmaya göre, yasama için Tobruk'ta Temsilciler Meclisi ve danışma kurumu olarak da Libya Devlet Yüksek Konseyi olmak üzere iki parlamento kanadı kurulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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