Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, BM Temsilcisi Kubis ile Libya'daki son gelişmeleri görüştü

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile ülkedeki son gelişmeler hakkında görüştü.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile ülkedeki son gelişmeler hakkında görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Menguş ve Kubis, başkent Trablus'taki görüşmede ülkedeki krizin sona erdirilmesi için harcanan çabalar ve yıl sonunda yapılmasına karar verilen seçimleri ele aldı.

Yakın zamanda Cezayir'in ev sahipliğinde, Libya'ya komşu ülkelerin dışişleri bakanları arasında yapılan istişare toplantısının sonuçlarının da değerlendirildiği görüşmede Kubis, toplantının sonuç bildirgesini memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini kaydetti.

Görüşmede, kalıcı ateşkesin sürmesi, Misrata-Sirte hattında Libya'nın doğu ve batısını birbirine bağlayan sahil yolunun yeniden açılması ve tutuklu takası konusunda kaydedilen ilerlemeler ışığında şimdiye kadar 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarından elde edilen sonuçlar tartışıldı.

Taraflar, 5+5 Komitesinin Libya ordusunun yeniden birleşmesi konusundaki çalışmalarında da başarıya ulaşacağına dair umutlu olduklarını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Ekim ayı başında, Libya konulu düzenlenen Birinci ve İkinci Berlin konferanslarından çıkan kararların uygulanması ve Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlerin gerçekleşmesi için "özel pratik mekanizmalar geliştirmeyi amaçlayan, tamamen bir Libya girişimi olarak ve bu ülkenin başkanlığında uluslararası bir konferans" düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir