Libya Devlet Yüksek Konseyinden, "Meclis çıkardığı kanunlarda bizimle istişare etmeli" tepkisi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına dördüncü kez seçilen Halid el-Mişri, Temsilciler Meclisi'nin (TM) 2015 yılında imzalanan siyasi anlaşma hükümlerine göre, kendileri ile istişare etmesi koşuluyla yasa çıkarma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Mişri, seçim kanunları ile ilgili düzenlenen Devlet Yüksek Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, TM'nin mevcut meşruiyetinin, 2015 yılında Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan siyasi anlaşmadan ve anayasa bildirisinden kaynaklandığını belirtti.

TM Başkanı Akile Salih tarafından çıkartılan başkanlık seçimleri kanunu hakkında "Uzlaşıya dayalı bir kanun olmadığı için çıkarıldığı şekli ile reddediyoruz." ifadelerini kullanan Mişri, yasaların 120 oyla çıkarılması gerektiğini ancak söz konusu kanunda bu şartın yerine getirilmediğini vurguladı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyesi Abdurrezzak el-Aradi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in, Temsilciler Meclisi (TM) tarafından kabul edilen başkanlık seçimleri kanununu desteklemesine tepki olarak dün üyelikten çekildiğini açıklamıştı.

Kubis, 10 Eylül'de BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasında, TM'nin seçim kanunlarında sona yaklaştığını söylemişti.

Akile Salih'in kendisine, başkanlık seçimleri kanununun kabul edildiği bilgisini verdiğini aktaran Kubis'in, Salih'in mecliste oy çokluğu sağlanmadan bu kanunu geçirdiğine değinmemesi tepkiyle karşılanmıştı.