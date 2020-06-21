Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Şatır'dan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye tepki Açıklaması Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ordu ziyareti sırasındaki açıklamasına tepki gösterdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ordu ziyareti sırasındaki açıklamasına tepki gösterdi.

Şatır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sisi'nin açıklamalarını "savaş davullarını çalmak" olarak nitelendirdi.

Sisi'nin, Libya'nın güvenliği konusunda hassas olduğunu iddia ettiğini belirten Şatır, "Mısır 4 yıl boyunca ülkemize müdahalede bulundu." ifadesini kullandı.

Şatır, Sisi'ye hitaben, "Demokrasiyi baltalamak, kabul etmediğimiz ve indirdiğimiz bir askeri getirmek konusundaki ısrarınızdan bu yana Libya'nın güvenliği tehlikededir." değerlendirmesinde bulundu.

Sisi'nin açıklamalarını "savaş davullarını çalmak" olarak nitelendiren Şatır, Sisi'ye ve Libya'ya saldırmak durumunda olanlara "Ellerinizi üzerimizden çekin, Yemen'deki trajediyi tekrar etmeyin." dedi.

Parlamento üyeleri hükümetten Sisi'ye yanıt verilmesini istedi

Öte yandan, Trablus'taki parlamentonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, parlamento üyeleri, hükümetten Sisi'nin tehditlerine cevap verilmesini istedi.

Sisi'nin açıklamalarını "saldırı" olarak niteleyen parlamento üyeleri, hükümetin buna uygun zamanda ve şekilde cevap vermesini talep etti.

Açıklamada, Libya'nın hiçbir şekilde Mısır'ın güvenliğini tehdit etmediği, Mısır rejiminin kendisinin Libya'nın egemenliğine saldırıya katkı sağladığı vurgulandı.

"Sisi'nin tehdidinin bizzat kendisi uluslararası hukuku hiçe saymak ve Libya'nın egemenliğini ihlal etmek anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Sisi'nin müdahalesinin kendisine uluslararası meşruiyet sağladığı kabulünün realiteye aykırı olduğu kaydedildi.

Sisi'den Libya'ya müdahale tehdidi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

"Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Libya hükümeti, daha önce defalarca ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri destek verdiklerini belirttiği Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Rusya'yı kınamıştı.

Kaynak: AA