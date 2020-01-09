Libya Devlet Yüksek Konseyi: Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz
Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
09.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:35
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Konsey, çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.
ERDOĞAN VE PUTİN ÇAĞRI YAPMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortak basın açıklamasında, Libya'da taraflara ateşkes çağrısı yapılmıştı.
Kaynak: AA