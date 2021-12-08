Libya Devlet Yüksek Konseyi, seçimlerin Şubat 2022'ye ertelenmesini önerdi

Libya Devlet Yüksek Konseyi, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin mevcut tıkanıklığın giderilmesi için Şubat 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulundu.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ömer Ebu Şah, başkent Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, seçimlerin önündeki tıkanıklığın giderilmesine yönelik başlattıkları girişime ilişkin bilgi verdi.

Ebu Şah, başkanlık seçimleri ile ilgili sürecin herhangi bir anayasal veya yasal kontrol olmaksızın devam ettiğini ve bu durumun siyasi sürece zarar verdiğini kaydetti.

Seçimlerin önündeki tıkanıklığın giderilmesine yönelik bir girişim başlattıklarını aktaran Ebu Şah, "Girişim, parlamento ve başkanlık seçimlerinin aynı tarihte yani Şubat 2022'de yapılmasını ve seçilen kişilerin 4 yıl süreyle görev yapmalarını kapsıyor." dedi.

Libya'da 70 milletvekili 5 Aralık'ta "seçim sürecindeki olumsuz gelişmelerden" duydukları endişeyi dile getirerek, Yüksek Seçim Komisyonu hakkında soruşturma açılması konusunda Temsilciler Meclisinin toplanmasını talep etmişti.

Temsilciler Meclisi de dün 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin önündeki engelleri gözlemlemek için Yüksek Seçim Komisyonu ile iletişim kurmak üzere 5 üyeli bir komite kurulduğunu duyurmuştu.

Libya'da parlamento seçimleri için adaylık başvuru sürecinin de dün akşam itibarıyla sona erdiği açıklanmıştı.

Tartışmalı seçimler

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında ise her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılması kararı alınmıştı.