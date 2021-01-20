Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi heyetleri cuma günü Fas'ta toplanıyor
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Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi heyetleri cuma günü Fas'ta toplanıyor

20.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:17
Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi heyetleri cuma günü Fas'ta toplanıyor

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsilen bir araya gelecek 13+13 Komitesi, ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerini seçme konusunu görüşmek üzere cuma günü Fas'ta bir toplantı düzenleyecek.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsilen bir araya gelecek 13+13 Komitesi, ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerini seçme konusunu görüşmek üzere cuma günü Fas'ta bir toplantı düzenleyecek.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Sözcüsü Muhammed Abdunnasır, konseyden temsilci heyetin, Tobruk Temsilciler Meclisi temsilci heyetiyle cuma günü yapılacak toplantı için bugün Fas'a gideceğini söyledi.

Abdunnasır, 13+13 Komitesi'nin ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerini seçme konusunu görüşeceğini aktardı.

Komitede Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden 13, Tobruk Temsilciler Meclisi'nden de 13 temsilci bulunuyor.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre, ülkedeki üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Temsilciler Meclisi heyetleri arasındaki görüşmeler, Fas'ın Buznika kentinde 6 Eylül 2020'de başlamıştı.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlarda da çift başlı bir yapı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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