Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi
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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Halid el-Mişri, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına dördüncü kez seçildi.

Halid el-Mişri, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına dördüncü kez seçildi.

Devlet Yüksek Konseyi Sözcüsü Muhammed en-Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mişri'nin başkent Trablus'ta yapılan seçimin ikinci turunda 128 üyeden 73'ünün oyunu alarak rakibi Salah Mitu'yu geride bıraktığını söyledi.

Mişri, seçimin ardından yerel basına yaptığı açıklamada, "Konseyin kurum olarak kardeşlik ruhuyla çalışması gerekiyor ve umarım bugün Konsey tarafından verilen dersi herkes anlayacaktır." dedi.

İlk olarak Nisan 2018'de Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı seçilen Mişri, 2019'da ikinci, 2020'de üçüncü defa bu göreve getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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