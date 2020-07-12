Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi Halid el-Mişri, 3'üncü kez Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlığına seçildi.

Halid el-Mişri, 3'üncü kez Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlığına seçildi.

Konseyin 135 üyesinin 132'sinin katıldığı oylamada, 73 oy alan Mişri, diğer adaylar Muhammed Ebu Sinine, Naci Muhtar, Naime el-Hami ve Abdurrahman eş-Şatır'ı geride bıraktı.

Mişri'nin Birinci Başkan Yardımcısı olarak Muhammed Baki, İkinci Başkan Yardımcısı olarak da Safvan el-Mesuri seçildi.

İlk olarak Nisan 2018'de Konsey Başkanlığına seçilen Mişri, 2019'da ikinci defa bu göreve getirilmişti.

Kaynak: AA