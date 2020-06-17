Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: "Türk- Rus müzakereleri Libya hükümetinin prensipleriyle...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: "Türk- Rus müzakereleri Libya hükümetinin prensipleriyle...

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ve Rusya arasındaki Libya konulu müzakerelerin hükümetin de kabul ettiği prensipler üzerinden devam ettiğini söyledi.

17.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:37

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ve Rusya arasındaki Libya konulu müzakerelerin hükümetin de kabul ettiği prensipler üzerinden devam ettiğini söyledi.

Mişri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da aralarında yer aldığı heyetin bugün Libya'ya düzenlediği ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yapılan görüşmedekine benzer şekilde Libya devletinin ve kurumlarının inşası, kalkınma projeleri konularının ziyarette ele alındığını belirten Mişri, "Hafter'in saldırılarına karşı koymaya devam edeceğimiz ve Libya hükümetinin ülkenin tamamında hakimiyetini kurması, vurguladığımız başlıktı." dedi.

Mişri, Türkiye ve Rusya arasında yürütülen Libya konulu müzakerelere dair bir soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Türkiye ve Rusya arasındaki müzakereler, Libya hükümeti olarak kabul ettiğimiz prensiplerle örtüşüyor. Hala görüşmeler sürüyor, kapı kapanmış değil. Aynı şekilde, yaptığımız görüşmelerin, belki (Türkiye ve Rusya) aralarındaki görüşmelere de etkisi olur, biz prensiplerimizi açıkladık. Hangi aşamada, ne şekilde olursa olsun Halife Hafter'in Libya'nın geleceğinde bir yeri yok."

Çok yönlü iş birliği mesajı

Özellikle elektrik, altyapı, temizlik, havalimanları ve limanların işletilmesi alanlarındaki Türk şirketlerinin bu ülkeye geri döneceğini dile getiren Mişri, Libyalıların hayatına doğrudan etki edecek projelere başlanacağını belirtti.

Mişri, "bu ziyaretin son olmayacağını ve başka üst düzey ziyaretlerin de olacağını iki taraf arasında heyetlerin temasının süreceğini" kaydetti.

Libya ordusunun, Hafter milislerinin kontrolündeki Sirte vilayetini geri almak için operasyonlarına devam edip etmeyeceğine yönelik soruya ise Mişri, "Libya topraklarının tamamının meşru hükümetin kontrolünde olması şartında ısrarcı oldukları" şeklinde cevap verdi.

Mişri, Türk heyetiyle görüşmelere Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Merkez Bankası yetkilileri ve hükümetin diğer üst düzey isimlerinin katıldığı bilgisini paylaştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, emrindeki milislere başkent Trablus'u ele geçirme talimatı vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter milislerine karşı son dönemde başarılar kaydeden Libya ordusu, 4 Haziran'da Trablus il sınırının tamamını milislerden arındırmıştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: 'Türk- Rus müzakereleri Libya hükümetinin prensipleriyle...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
20 yaşındaki kızını katleden babanın ay önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın ay önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Oğulcan Engin Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ankara Antalya İngiltere Trabzonspor
Şu an buradasınız: Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: "Türk- Rus müzakereleri Libya hükümetinin prensipleriyle... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 21:55:45. #1.14#
title