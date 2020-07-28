Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: "Türkiye ile net bir anlaşma yaptık"
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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri: "Türkiye ile net bir anlaşma yaptık"

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarını geri püskürtmek için Türkiye ile net bir anlaşma yaptıklarını söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri:
28.07.2020 03:05 | Son Güncelleme: 28.07.2020 08:53

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarını geri püskürtmek için Türkiye ile net bir anlaşma yaptıklarını söyledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile başkent Rabat'ta gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mişri, Türkiye ile 27 Kasım 2019'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"nın Libya tarafına dayatılan bir anlaşma olmadığını belirtti.

"Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'in 6-10 ülke tarafından desteklenmesinin ardından Türk güçlerinden yardım istedi. Bu ülkelerin tamamına karşı meşruiyetimizi savunacak gücümüz yoktu." diyen Mişri Libya'nın 2013'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanı sıra Mısır'ın ve başka ülkelerin askeri müdahalesine maruz kaldığını, bu durumun uluslararası kararlara aykırı olduğunu vurguladı.

"Hafter, pek çok ülkeden yardım isteyip Trablus sınırlarına dayanınca Türkiye'den yardım istemekten başka çare kalmadı. Bu tabii ki aleni ve net anlaşmalar kanalıyla oldu." ifadesini kullanan Mişri, kendileri Hafter'e destek verirken Türkiye'nin meşru hükümete destek vermesini istemeyen ülkeleri eleştirdi.

Fas Dışişleri Bakanı Burita ise Libyalı taraflar arasında 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nda düzenlemelere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Burita ayrıca, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi'nin (TM) bir çözüm üzerinde uzlaşma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.

Mişri daha önce, Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Hakim Benşamaş ile Suheyrat Anlaşması'nın revize edilmesini görüşmüştü.

Mişri ile eş zamanlı olarak Fas'a ziyarette bulunan TM Başkanı Akile Salih de Fas Meclis Başkanı Habib el-Maliki ve Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya gelmişti.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015'te gerçekleştirilen toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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