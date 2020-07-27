Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Fas'ta Suheyrat Anlaşması'nın revize edilmesini görüştü
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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Fas'ta Suheyrat Anlaşması'nın revize edilmesini görüştü

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Hakim Benşamaş ile Libya krizine çözüm için imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın revize edilmesi meselesini görüştü.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, Fas'ta Suheyrat Anlaşması'nın revize edilmesini görüştü
27.07.2020 20:35 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:38

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Hakim Benşamaş ile Libya krizine çözüm için imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın revize edilmesi meselesini görüştü.

Fas'ı ziyaret eden Mişri, başkent Rabat'ta Fas parlamentosunun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi Başkanı Benşamaş ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Mişri, Benşamaş ile Suheyrat Anlaşması'nı masaya yatırdıklarını, anlaşmanın Libya'nın içinde bulunduğu şu anki duruma uygun olarak revize edilmesini ele aldıklarını belirtti.

Mişri, "Suheyrat Anlaşması, Libya krizinin çözümü için temel kaynaktır. Bu anlaşmayla çelişmeyen sözleşmeler ya da girişimler kabul edilebilir." dedi.

Halihazırda Fas'ı ziyaret eden Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile görüşeceği yönündeki haberleri yalanlayan Mişri, Salih ile aynı zamanda Fas'ta bulunmasının yalnızca tesadüf olduğunu söyledi.

"Hafter ile masaya oturmayacağız"

Mişri, "Halife Hafter ile masaya oturmayacağız. Suheyrat Anlaşması'nda yer alan kesimlerle ilişki içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Benşamaş ise Mişri ile Suheyrat Anlaşması'nın desteklenmesi için ortak çalışmanın masaya yatırıldığını belirterek, ülkesinin Libya'da güvenlik ve istikrarın tesisi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Benşamaş, Libyalı kesimlerin, ülkelerinin Kuzey Afrika'daki konumunu yeniden kazanmak için önündeki engelleri aşacağına inandığını sözlerine ekledi.

Mişri'nin ilerleyen saatlerde kendisini davet eden Fas Meclis Başkanı Habib el-Maliki ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Rabat yönetimi, Libya krizinin çözümü konusunda 2015 yılında Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan anlaşmanın temel alınmasını vurguluyor.

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015'te gerçekleştirilen toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

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