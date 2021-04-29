Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri, anayasa için referandumun zorunlu olduğunu söyledi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkede anayasa için referandum yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkede anayasa için referandum Haberi, referandum Haber'>referandum yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Konsey Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mişri, İtalya'nın Trablus Büyükelçisi Giuseppe Buccino Grimaldi ile başkent Trablus'taki Konsey Merkezinde görüştü.

Mişri görüşmede, anayasa için referandumun zorunlu olduğunu, bunun aynı zamanda ülkede yeni bir diktatörün çıkmamasını garanti altına alacak sembolik önemi bulunduğunu vurguladı.

Libya-İtalya ilişkilerinin önemine değinen Mişri, tüm ekonomik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mişri, Uluslararası Trablus Havaalanı ve ülkenin doğusu ile batısını bağlayan karayolu inşasındaki çalışmaları duran İtalyan şirketlerinin yeniden işlerine dönmesinin önemine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız