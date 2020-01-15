Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu bildirdi
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'daki ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) engel olduğunu açıkladı.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'daki ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) engel olduğunu açıkladı.
Başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Mişri, Moskova'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle