Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu bildirdi
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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu bildirdi

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'daki ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) engel olduğunu açıkladı.

15.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:56
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı, ateşkese Birleşik Arap Emirlikleri'nin engel olduğunu bildirdi

Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'daki ateşkese 'nin (BAE) engel olduğunu açıkladı.


Başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Mişri, Moskova'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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