Libya Destek Misyonu Bingazi'de tutuklu bir gazetecinin serbest bırakılmasını istedi
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Libya Destek Misyonu Bingazi'de tutuklu bir gazetecinin serbest bırakılmasını istedi

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki Bingazi'de askeri mahkeme tarafından 15 yıl hapse mahkum edilen gazeteci İsmail Ebu Zeribe'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Libya Destek Misyonu Bingazi'de tutuklu bir gazetecinin serbest bırakılmasını istedi
01.08.2020 02:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 03:00

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın doğusundaki Bingazi'de askeri mahkeme tarafından 15 yıl hapse mahkum edilen gazeteci İsmail Ebu Zeribe'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

UNSMIL'ın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Zeribe'nin 15 yıl hapse mahkum edilmesinden duyulan hoşnutsuzluk dile getirildi.

Açıklamada, gazetecinin tutukluluk halinin ve yargılanmasının "adil yargılanma, fikir ve ifade özgürlüğü hakkı açısından Libya yasalarının ve uluslararası yükümlülüklerin ihlali" olacağı endişesi aktarıldı.

Bingazi'de askeri bir mahkeme tarafından 15 yıl hapse mahkum edilen gazeteci İsmail Ebu Zeribe'nin derhal serbest bırakılması istenen açıklamada, gazetecinin ne ile suçlandığına dair bilgi vermedi.

Ülkenin doğusundaki milis güçlerine liderlik yapan darbeci Halife Hafter'in kontrolündeki bölgelerde insan hakları, fikir ve ifade özgürlüğü gibi konularda yoğun ihlaller yaşanıyor.

Kaynak: AA

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