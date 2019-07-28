Libya'dan uluslararası topluma "Hafter" tepkisi

Libya Devlet Yüksek Konseyi, uluslararası toplumun sessizliğinin, ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'i "suç işlemeye devam konusunda teşvik ettiği" uyarısında bulundu.

Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki bir hastaneye düzenlediği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırı kınandı.

"Uluslararası toplumun, bu tehlikeli suçlar karşısında takındığı sessiz tavır, Hafter'i işlediği suçlara devam etme konusunda teşvik ediyor." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, hastanelerin ve sivil birimlerin hedef alınmasının "savaş suçu" olduğu kaydedildi.

Uluslararası sağlık örgütleri ve insan hakları kuruluşlarıyla iletişim halinde olunduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili kuruluşlara Hafter'in saldırıları karşısında güçlü bir tutum takınma çağrısında bulunuldu.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının dün başkent Trablus'un güneyindeki sahra hastanesine düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Kaynak: AA