Libya'dan uçak gelmeyince otel önünde protesto ettiler
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Libya'dan uçak gelmeyince otel önünde protesto ettiler

Libya'dan uçak gelmeyince otel önünde protesto ettiler
11.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:13

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Bahçelievler'de bir otelde konaklayan Libyalı yolcular, Libya'dan gelmesi beklenen uçak gecikme yapınca otel önünde durumu protesto etti.

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Bahçelievler'de bir otelde konaklayan Libyalı yolcular, Libya'dan gelmesi beklenen uçak gecikme yapınca otel önünde durumu protesto etti.

Bahçelievler'de bulunan bir otelde kalan Libyalı yolcular Libya hükümeti tarafından gönderilmesi planlanan uçakla ülkelerine döneceklerdi. Hazırlanıp kaldıkları otelin önünde toplanan Libyalı yolcular uçağın gecikmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na götürülmedi. Otel önünde bekleyen Libyalı yolcular tekrardan otele girmek istemedi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayan grup durumu protesto etmeye başladı. Çevik kuvvet ekipleri otel çıkışlarını kapattı. Libyalılar ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra Libyalı yolcular otel havuzunun bulunduğu alana alındı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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