Libya'dan Türkiye'ye tehdit: Türk gemileri ve uçakları hedef, Türk vatandaşları tutuklanacak

Libya Ulusal Ordusu (LNA), başkent Trablus yakınlarda stratejik kasabanın alımında rakip güçlere yardım etmekle suçladığı Türkiye'nin gemilerinin "meşru hedef" olduğunu açıkladı. LNA ayrıca, Türk uçak ve gemilerinin "düşman" olarak görüleceğini duyurdu.

Ordu sözcüsü Ahmet el Mismari, son haftalarda Trablus'taki çatışmalarda Libya topraklarının kanuna aykırı şekilde Türk saldırılarına maruz kaldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle