Libya'dan, Türkiye ve Katar'ın Hafter milisleriyle mücadeledeki rolüne övgü Libya Yüksek Devlet Konseyi, Türkiye ve Katar'ın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırılarını püskürtmede oynadığı rolden övgüyle söz etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi, Türkiye ve Katar'ın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırılarını püskürtmede oynadığı rolden övgüyle söz etti.

Konsey, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in dün yaptığı ateşkes çağrısının ardından bugün yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Başta Türkiye ve Katar olmak üzere Hafter ve onun paralı askerlerinin saldırılarına karşı koymada bize destek veren dost ve kardeş ülkelerin oynadığı rolü takdir ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ateşkesin uygulanması ve meşru hükümetin ülkenin tamamında kontrolü sağlamasının gerekliliğine işaret edilen açıklamada, Konseyin, Hafter ile diyaloğa girmeyi hiçbir şekilde kabul etmediği belirtildi.

Petrol tesisleri üzerindeki blokajın kaldırılması istenen açıklamada, Libya krizine müdahil olan taraflara da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Libya krizine ilişkin aldığı kararlara saygı duyma çağrısı yapıldı.

Türkiye ve Katar, Libya'da meşru hükümeti desteklerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa gibi ülkeler Hafter'e destek veriyor.

Libya'da tarafların ateşkes çağrısı

Libya Başbakanı Serrac, dün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA