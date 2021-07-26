Libya'dan Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına tepki
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Libya'dan Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına tepki

Libya'dan Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına tepki
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

Mişri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Seçilmiş organlara yönelik darbeleri ve demokratik yolların feshedilmesini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in yönetimi ele geçirmek için darbe girişiminde bulunmasını, "14 Şubat 2014 Hafter darbesi" ifadesiyle hatırlatan Mişri, Tunus'taki gelişmeyi bununla kıyaslayarak, "25 Temmuz 2021 Kays darbesi" nitelendirmesini yaptı.

Mişri, açıklamasının devamında, "Bu gece düne ne kadar benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlar

Cumhurbaşkanı Said, dün gece geç saatlerde yayınladığı görüntülü mesajında meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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