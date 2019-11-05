Libya'dan savaşı destekleyen ülkelere boykot çağrısı

05.11.2019 14:30

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Devlet Yüksek Konseyi, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil savaşa destek veren ülkelerin boykot edilerek yargılanması" çağrısı yaptı.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya'da saldırıların sona ermesi için savaşa destek veren ülkelerin yargılanması istendi.

"BAE dahil savaşa destek veren ülkelerin uluslararası ve yerel yargı kurumları önünde işlediği suçlar belgelenmeli, bu ülkeler boykot edilmeli ve yargılanmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıların son bulması, daha fazla kan dökülmemesi ve ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkılması için yapılacak her türlü girişimin memnuniyetle karşılanacağı vurgulandı.

Libya'daki meşru yönetim, BAE'yi, ülkede toprak ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü silahlı girişimde Hafter'e destek vermekle suçluyor.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA