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Libya'dan Rusya'ya paralı askerlerini ülkeden çekmesi çağrısı
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Libya'dan Rusya'ya paralı askerlerini ülkeden çekmesi çağrısı

BİRLEŞMİŞ Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Sudan'ın Libya'ya paralı asker olarak sızmaya çalışan 120'den fazla vatandaşını yakaladığını belirterek Rusya'ya da vatandaşı olan paralı askerleri ülkeden çekmesi çağrısı yaptı.

Libya'dan Rusya'ya paralı askerlerini ülkeden çekmesi çağrısı
08.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:14

BİRLEŞMİŞ Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Sudan'ın Libya'ya paralı asker olarak sızmaya çalışan 120'den fazla vatandaşını yakaladığını belirterek Rusya'ya da vatandaşı olan paralı askerleri ülkeden çekmesi çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda konuşan Sunni, uluslararası toplumu geçen sene ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılara sessiz kalmakla eleştirdi.

Libya'da Hafter için savaşan Rus Wagner grubundan Sudan, Çad ve Suriye'den gelen paralı askerler bulunduğuna dikkati çeken Sunni, bu savaşçıların petrol sahalarını ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Birkaç gün önce Libya'ya paralı asker olarak sızmaya çalışan 120'den fazla kişiyi yakalayan Sudan hükümetine teşekkür eden Sunni, Libya'da askerleri olmadığını iddia eden Rusya'ya da şu çağrıda bulundu:

"Libya'da askerleriniz olmayabilir ama Wagner grubu Rus vatandaşları da dahil farklı uluslardan paralı askerler kullanıyor, sizden harekete geçmenizi ve vatandaşlarını geri çekmenizi istiyoruz."

Kaynak: AA

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