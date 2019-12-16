Libya'dan Mısır'a: Egemenliğimize yönelik tehditleri kabul etmeyeceğiz

16.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:52

Libya'da uluslararası kamuoyu tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mısır'a iki ülkenin tarihi ilişkilerini güçlendirecek "olumlu bir rol" oynama çağrısında bulundu.



Trablus hükümeti, Libya'nın egemenliğine yönelik tehditleri kabul etmeyeceklerini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle