Libya'dan İrini Harekatı Komutanı Amiral Fabio Agostini'ye vize yok
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Libya'dan İrini Harekatı Komutanı Amiral Fabio Agostini'ye vize yok

Libya'dan İrini Harekatı Komutanı Amiral Fabio Agostini'ye vize yok
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Libya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirdiği İrini Harekatı'nın Komutanı Amiral Fabio Agostini ve bazı yetkililerine vize vermediği ortaya çıktı.

Libya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirdiği İrini Harekatı'nın Komutanı Amiral Fabio Agostini ve bazı yetkililerine vize vermediği ortaya çıktı.

İtalyan Avvenire gazetesinin haberinde, Amiral Agostini'nin halka açık bir toplantıda, "Paskalya öncesinden bu yana Libya'ya gitmeye çalışıyorum ancak hangi nedenden bilmiyorum, Libya makamları henüz vize vermedi." dediği aktarıldı.

Haberde, Agostini'nin, Avrupa'nın Libya deniz güçleri üzerinde herhangi bir kontrolü olmadığını da teyit ettiği ifade edildi.

Agostini'nin vize alamadığı için Libya'ya yapmayı planladığı ziyareti bir süredir ertelemek durumunda kaldığı belirtildi.

İrini Harekatı

İrini Harekatı, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor.

2292 Nolu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

AB, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için 2020'de hayata geçirdiği tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini, 26 Mart'ta aldığı kararla, 31 Mart 2023'e kadar uzatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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