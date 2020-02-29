Libya'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İdlib'de 27 Şubat'ta rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderdi.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, İdlib'de 27 Şubat'ta rejim güçlerinin saldırıları sonucu 33 askerin şehit olması nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderdi.
Mişri, mesajında, "Suriye'nin İdlib kentinde askerlerinizin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Size ve kardeş Türk milletine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA