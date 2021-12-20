Libya'dan gelen ikinci yolculu gemi, İzmir'e demirledi

İZMİR (DHA) - LİBYA'nın Misrata şehri ile İzmir arasında 25 yıl sonra yeniden başlatılan yolculu gemi seferlerinin ikincisi yapıldı. Türkiye- Libya İş Adamları Derneği Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, ilk geminin Türkiye'den 3 milyon dolarlık yükle döndüğünü belirtti.

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl sonra yeniden başlatılan seferler kapsamında Libya'nın Misrata şehrinden yola çıkan 'Kevalay Queen' isimli 500 yataklı, 700 yolcu, 520 araç kapasiteli, 2 bin ton yük taşıyabilen gemi, İzmir'e demirledi. İki ülkede de yolcular için yoğun bir şekilde sağlık ve güvenlik tedbirleri uygulandı. İzmir'de Libya'dan gelen yolcuların sağlık kontrolleri yapıldı. Gemiyle İzmir'e gelen 200 yolcunun kentte ve çevre illerde ticareti canlandırması, turistik ve ticari ziyaretlerde bulunması bekleniyor. Öte yandan bir hafta sürecek ziyaretler sonrası gemi Libya'ya dönüşünde Türk yolcuları da alacak.

Karanfil "Türkiye'nin, Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğuna dair cümleleri bizzat bölge ülkelerinden duymak oldukça önemli. Türkiye, Afrika'da varlığını daha çok artırmak istiyorsa; bunun yollarından birisi Libya'ya daha çok ağırlık vermekten geçiyor. Afrika ile ilişkilerimizi artırmak için Libya'ya daha fazla odaklanmalıyız. Ekonomik ilişkilerimizi ve ticaretimizi daha da ileriye götürmeliyiz. İşte biz başlattığımız seferlerle bu sürece katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.