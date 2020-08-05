Libya'dan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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Libya'dan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Libya'dan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
05.08.2020 02:13 | Son Güncelleme: 05.08.2020 02:13

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Mişri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Lübnan halkına, devletine ve hükümetine, 4 Ağustos 2020 Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın kurbanları için en derin taziyelerimizi ve içten tesellimizi sunuyoruz. Aynı şekilde yaralılara şifa dilerken, Allah'tan, bu kardeş ülkeyi korumasını ve güvenlik, barış ve istikrar getirmesini niyaz ediyoruz."

Öte yandan, Libya Dışişleri Bakanlığı da patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın, "Libya halkıyla tam dayanışmaya hazır olduğunu, patlamanın kurbanları için en içten taziyelerini ilettiğini ve tüm yaralılara acil şifa dilediğini" kaydetti.

Kaynak: AA

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