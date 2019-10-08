Libya'daki UMH güçleri Aziziye'de kontrolü sağladı
Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki Aziziye bölgesini tamamen kontrol altına aldı.
Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki Aziziye bölgesini tamamen kontrol altına aldı.
UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonu basın merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un güneyindeki El-Aziziye ile Es-Sebia arasındaki bölgenin tamamen kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, hükümete karşı savaşan Halife Hafter yanlısı güçlerin ise bölgeden kaçtığı, biri Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait 4 askeri araç ile mühimmata el konulduğu, 9 kişinin de esir alındığı kaydedildi.
Öte yandan yine başkentin güneyindeki Ayn Zara ve El-Halle'de çatışmalar yeniden başladı. Bölgeden silah ve patlama sesleri yükseliyor.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.