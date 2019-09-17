Libya'daki UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güney bölgelerindeki mevzilerine hava saldırısı düzenledi.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güney bölgelerindeki mevzilerine hava saldırısı düzenledi.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun UMH Sözcüsü Muhammed Kununu'ya dayandırdığı açıklamada, UMH güçlerinin, Es-Sebia ve Suk el-Hamis İmsihal bölgelerine 4 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri menşeli zırhlı tankların da olduğu askeri araçların hedef alındığı kaydedildi.
Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.