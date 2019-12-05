Libya'daki UMH Başkanı Serrac'dan Berlin Konferansı çağrısı

05.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:50

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ilgili tüm ülkeleri, Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Berlin Konferansı'na katılmaya çağırdı.

UMH İletişim ve Enformasyon İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, Avrupa Birliğinin (AB) Trablus Büyükelçisi Alan Bugeja ve Almanya'nın Trablus Büyükelçisi Oliver Owcza ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Halife Hafter güçleriyle yaşanan çatışmalara değinen Serrac, "Trablus'ta ateşkes konusunu konuşmak için saldırgan güçlerin geri çekilmesi gerekir." dedi.

Serrac, ayrıca Libya'daki siyasi kriz ve çatışmaları görüşmek üzere ilgili tüm ülkelerin Berlin Konferansı'na katılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Libya'yı görüşmek üzere gelecek yılın başında devlet ve hükümet başkanları seviyesinde konferans düzenlemek istediklerini" belirtmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA